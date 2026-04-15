高市早苗宣布百亿美元挺亚洲能源链

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（法新社东京15日电） 原油稳定供应引发隐忧之际，日本首相高市早苗今天在「亚洲．净零排放共同体」（AZEC）会议上宣布，将提供总额约100亿美元（约1兆6000亿日圆、新台币3100亿元）的金融支援，协助维持亚洲地区石油与相关物资供应。

围绕亚洲能源问题展开讨论的AZEC领袖会议今天下午以线上方式举行。

高市在会议上表示，「我宣布推动以强化区域供应链为目标的亚洲能源资源供应能力强化伙伴关系，通称Power Asia。这项计画将透过金融层面提供支持，总额约为100亿美元。」

高市会后于首相官邸向媒体说明，相关资金除了将用于支援亚洲各国采购原油与石油制品、维持供应链运作之外，也将用于建立能源储备体系，以及确保相关矿产。

她说明，若以原油与石油制品采购量换算，支援规模高达约12亿桶原油，相当于东南亚国家协会（ASEAN）一年的原油进口量。

日本包含医疗用手套在内，许多石油衍生关键物资高度依赖亚洲进口。在荷莫兹海峡实质受阻情况下，日本希望透过这次金融支援，帮助亚洲各国顺利采购原油，进而保障日本国内物资稳定。

高市表示，亚洲燃料供应不足或是供应链停滞，会影响日本取得医疗物资，对经济社会带来重大负面影响。她强调，「支撑亚洲供应链，也是强化日本经济基础。」