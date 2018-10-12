此内容发布于2018年10月12日 上午11:25

瑞士大学、高等院校对于外国学生没有完全统一的录取标准，一些学校除了要求留学生必须掌握该学校授课语言外(德文、法文或意大利语)，甚至还要求有一定的实践经验。

具体录取条件和标准取决于学校，由各大学、高校自行决定。很多情况下，留学生要参加大学或高校的入学考试。

本科入学要求

报名学生必须已取得被瑞士各公立大学所承认的至少3年学制的大学毕业文凭。更多详细信息请见文凭认可章节。

瑞士的大学也可能要求外国学生参加入学考试、出示成绩单(最低平均成绩)、取得语言能力证书或出示他们在本国的大学录取通知书。瑞士大学校长学会网站上列举了各大学针对不同国家留学生的入学标准(德、法)，点击这里可参阅瑞士资讯swissinfo.ch提供的《瑞士公立大学对中国留学生的录取条件》中文资料，其中包含对语言能力的要求。

有关瑞士大学本科录取条件，更多信息见此链接(多语)外部链接。

苏黎世联邦理工学院专门设有新生信息网页(德、英)外部链接。

瑞士高等专业学院(应用技术大学)

对申请此类学院学生的基本要求为：须提供相关学科领域至少一年的工作经验证明。申请学生有可能被要求参加入学考试，尽管对已取得瑞士本国高中毕业文凭者一般不作考试要求。

瑞士联邦教育、科研与创新秘书处的官方网站上提供了瑞士境内应用技术大学的名单及简介(英)外部链接。

研究生

如果申请人在瑞士境外的大学获得本科学位，要申请瑞士的硕士或博士课程的最基本要求是对该本科文凭的认可。

文凭的认可主要由各大学自行决定，因此请申请人直接和大学联系以获取更多信息。

外国文凭认可

瑞士政府认可世界许多学府的各类文凭。欲了解瑞士教育机构认可的证明文件的细节，请查阅瑞士大学校长学会网站-外国文凭认可(多语)外部链接。

针对不同国家学生的入学申请具体要求，请查阅瑞士大学校长学会网站：不同国家留学生入学标准外部链接(多语)，或中文介绍：《瑞士公立大学对中国留学生的录取条件》。

瑞士资讯swissinfo.ch

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