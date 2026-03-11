魏科夫拟下周访以协调对伊朗战事

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，他可能在下周前往以色列，就两国对伊朗的战争行动进行协调。

他接受美国财经新闻网站CNBC访问时说：「我们可能会在下周成行，但目前还不能完全确定。」

魏科夫证实，他原本计划本周与川普的女婿库许纳（Jared Kushner）一同前往以色列，但行程已取消。

美国媒体报导指出，华盛顿与以色列在战争执行方面出现分歧，特别是在以色列上周末针对德黑兰燃料库发动袭击之后。

魏科夫试图淡化这些说法。

魏科夫说：「我们原定的访问并非为了化解分歧，因为我其实不认为双方存在很多分歧。」

「更多是关于协调、了解他们的进展，并讨论所有需要讨论的重要事项，例如是否会达成协议。」

当被问及美国和以色列在战争目标上是否达成共识时，他回答道：「我想说的是，你看，以色列是一个『一枚炸弹就能摧毁』的国家。一枚炸弹就能让他们覆灭，这就是为什么这场战争对以色列来说关系到生死存亡。」

这位特使再次强调，伊朗并非真诚谈判，也无意寻求核协议，川普才会下令发动攻击。

美国和以色列对伊朗发动的大规模军事行动今天进入第11天，华盛顿方面表示，此次行动旨在遏制德黑兰的核子与飞弹威胁。