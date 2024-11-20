魔音传脑酷刑侍候边境南韩人 北韩噪音广播轰炸

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（法新社南韩江华郡20日电） 南韩西北部与北韩交界的江华岛居民每天夜里都被迫收听各种令人毛骨悚然的声音，从枪声、尖叫声到诡异笑声不绝于耳。北韩出这怪招，不堪其扰的南韩居民简直被逼入绝境。

在北韩这波噪音轰炸前，56岁的金允淑（Kim Yun-suk，音译）向来在大自然背景音乐的虫鸣声中进入梦乡、在鸟叫声中起床。如今，她却彷佛每天遭到低成本恐怖片音效骚扰而夜不成眠，而且那种音量还被调到最大声。

金允淑告诉法新社：「平静的大自然声音现在已经被淹没，耳朵只能听到这种噪音。」

今年7月以来，北韩沿着边界透过大声公不断放送噪音。

江华岛位处汉江注入黄海的入海口，其北端距离北韩约仅2公里。

法新社记者造访时，夜间广播内容包括听起来像是战场上垂死的人的尖叫声、枪响、炸弹爆炸声，以及晚间11时开始放送的令人毛骨悚然音乐。

66岁的安孝哲（Ahn Hyo-cheol，音译）说，北韩过去也利用广播进行宣传，内容通常聚焦批评南韩领导人，或是美化北韩当局。

他说，现在「这些广播听起却像狼嗥鬼叫…听起来令人不舒服、寒毛直竖，感觉真的很诡异」。

江华郡议员卜兴悦（Park Heung-yeol，音译）表示，最新广播「不单为平壤政权宣传，其真正目的是要折磨人」。

专家指出，北韩最新广播作法几乎符合酷刑的条件。苏格兰圣安德鲁大学（University of St Andrews）历史学家柯克斯（Rory Cox）告诉法新社：「几乎每个政权都会使用噪音施虐和剥夺睡眠。十分常见，因为不会留下实体伤疤，所以可以矢口否认。」

专家指出，夜间暴露在60分贝以上的噪音环境下会增加睡眠障碍风险，但法新社记者此行记录到江华岛深夜噪音高达80分贝。

37岁的安美熙（An Mi-hee，音译）告诉法新社：「我发现我几乎一直在吃头痛药。」她说，噪音导致长期睡眠不足也引发焦虑、眼睛疼痛、脸部颤抖和嗜睡。

「我们的小孩也没办法入睡，所以会口腔溃疡，上课时打瞌睡。」

安美熙走投无路之下前往首尔，到国会向议员下跪乞求协助，她描述岛上痛苦不堪处境时不禁潸然泪下。

安美熙无奈地说：「若是洪水、大火，甚至地震都好，因为这些灾害会有明确复原时间。不过，我们不知道这会不会继续下去，直到在北韩下达这个命令的人死掉。也不知道会不会突然停止，我们真的不知道。」