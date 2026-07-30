魔鬼诗篇作家遇袭案 犯嫌恐攻罪成立可能一辈子坐牢

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（法新社纽约29日电） 在2022年刺伤「魔鬼诗篇」作家鲁西迪（Salman Rushdie）的犯嫌马塔（Hadi Matar），今天在美国联邦法院陪审团判决下，所涉恐怖主义罪名成立，可能面临终身监禁。

现年28岁的马塔（Hadi Matar）被控试图向黎巴嫩激进团体真主党（Hezbollah）提供物质支援，并参与跨国恐怖主义活动、支持恐怖分子。真主党已被美国认定为恐怖组织，背后有伊朗撑腰。

纽约水牛城（Buffalo）联邦地方法院于21日开始审理本案。根据检方发言人表示，陪审团仅审议两小时，便判决马塔所涉罪名全数成立。

现年79岁的鲁西迪自1988年出版小说「魔鬼诗篇」（The Satanic Verses）以来，一直面临生命威胁。当时伊朗最高领袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）斥责这本书亵渎宗教，并下达对鲁西迪的追杀令。

依照庭审呈现的证据，马塔在攻击之前曾花费一年多时间，研究策划刺杀行动，最后决定趁鲁西迪于纽约西部「学托扩协会」 （Chautauqua Institution）演讲时执行追杀令。

当时鲁西迪身体多处遭刺伤，导致右眼失明、内脏受损，在接受紧急手术之后，进行长期复健。

马塔是来自纽泽西州费尔维尤（Fairview）的美国公民，2025年已在纽约州法院以谋杀未遂罪名，被判处25年徒刑。

此次联邦法院陪审团判决马塔恐攻罪名成立，他可能面临最高徒刑终身监禁，法院预订于11月3日宣判。（编译：纪锦玲）