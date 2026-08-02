鲁拉竞选总统连任 主打巴西主权对抗川普压力

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（法新社圣保罗2日电） 巴西总统鲁拉今天正式启动连任竞选活动，强调自己是巴西「主权」的捍卫者，以应对来自美国川普政府的压力干涉。

鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）这位拉丁美洲政坛左派大佬，在巴西国内既受爱戴也遭批评。他将在圣保罗州工党（PT）全国代表大会上，正式宣布第7次问鼎总统宝座。

鲁拉于2003到2010年间连续两任掌总统大权；他早年基层出身，曾做过金属车床工、后来担任工会领袖，从政后也曾因贪腐入狱，后来罪名撤销；他在3年多前复出执政。

鲁拉此次寻求第4度执政，巴西大选的左派、右翼对决气氛似曾相识。2018年总统大选由右翼波索纳洛（Jair Bolsonaro）获胜，2022年则是左派鲁拉胜选。

●鲁拉打国家主权牌

这一次，鲁拉的主要对手是波索纳洛的长子、45岁现任参议员佛拉维欧・波索纳洛（Flavio Bolsonaro）。

老波索纳洛因涉策划政变被定罪，正在服刑，儿子佛拉维欧披挂上阵，挑战今年总统大选。

法新社报导，波索纳洛家族与美国总统川普关系密切。川普曾资助多位拉丁美洲右翼候选人，最近美国再度对巴西祭出高关税，对巴西大选有着相当影响力。

鲁拉强调：「在巴西，我们不接受任何外来势力干涉我们的内政。」

鲁拉曾指控波索纳洛家族「叛国」，说佛拉维欧等为了自身政治利益赴美游说，并鼓励川普政府对巴西实施惩罚性高额关税，此举严重损害了巴西经济主权与整体利益 。

巴西智库「吉杜里奥瓦加斯基金会」（Getulio Vargas Foundation）政治学教授帕兹（Leonardo Paz）对法新社表示：「鲁拉选在这个时机打『主权牌』，正因为他声望下滑，可藉由树立外部敌人，将国内若干问题归因于外力。」（编译：纪锦玲）