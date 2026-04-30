鲍尔决定留任联准会理事 川普发文冷嘲热讽

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）与总统川普之间的冲突今天进入新局面，即将卸任主席的鲍尔表示他将继续担任理事，川普随即再次发文对他冷嘲热讽。

鲍尔表示，虽然他担任联准会主席的任期将于5月15日届满，但他将行使自身权利，继续留在理事会，「时间待定」。

在面对川普政府前所未有的压力下，鲍尔似乎对联准会能否维持独立性感到担忧。

鲍尔告诉记者：「我担心这些攻击行动正在打击这个机构，并将真正对公众重要的事情置于风险之中，也就是在不考虑政治因素的情况下执行货币政策的能力。」

但鲍尔长期以来因无视降息指令而激怒川普；共和党籍的川普一直亟欲鲍尔下台。

在鲍尔做出宣布后，川普在自己的社群媒体平台上发文称：「杰洛姆．『太迟了』（Too Late）．鲍尔想留在联准会，是因为他在别的地方找不到工作，根本没人要他。」

前任主席留任为理事虽不寻常，但并非毫无先例。

鲍尔的理事任期可持续到2028年，他承诺在川普提名的新主席人选华许（Kevin Warsh）领导下，将「保持低调」。

但川普的财政部长贝森特（Scott Bessent）告诉福斯财经新闻（Fox Business），此举违反联准会惯例，也是对华许的一种「侮辱」。

川普自去年重返执政以来，频繁抨击鲍尔未能更快降息；这项政策虽会刺激经济活动，但也可能助长通货膨胀。

此外，川普还曾试图以抵押贷款诈欺指控罢免联准会理事库克（Lisa Cook），该案目前正由最高法院审理。

与此同时，川普的司法部则针对鲍尔和联准会的装修成本超支问题展开刑事调查，鲍尔则称此举是旨在削弱联准会独立性的手段。