鲍尔出席庭审支持理事库克 遭美财长批评将联准会「政治化」

afp_tickers

2 分钟

（法新社瑞士达沃斯21日电） 在美国总统川普的政府扩大施压联邦准备理事会（Fed）之际，财长贝森特今天指控联准会主席鲍尔将该机构「政治化」，因鲍尔将出席庭审支持被控房贷诈欺的理事库克。

最高法院今天将进行川普（Donald Trump）试图开除库克（Lisa Cook）的庭审，鲍尔（Jerome Powell）决定出席，引来贝森特（Scott Bessent）批评，称这是一种「政治表态」。

贝森特在瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（WEF）场边表示：「我不确定鲍尔主席为什么要去支持库克理事，毕竟联准会并未调查她是否真的涉及房贷诈欺。…联准会不该被政治化，而他让联准会政治化。」

库克否认相关指控。她是首位担任联准会理事的非裔女性，而川普试图以房贷诈欺为由将她开除。

库克已就这项解职行动提出法律挑战，最高法院允许她在案件审理前留任。她目前未被起诉。

鲍尔本月另透露，美国检方已就联准会总部整修案对他展开调查。

检方已向联准会发出传票，并扬言提出刑事起诉，理由跟鲍尔去年夏天针对整修案作证时的说法有关。

鲍尔称这项调查带有政治动机、企图影响联准会利率决策。多位联准会前主席也批评当局这项「史无前例的举措」企图削弱联准会独立性，全球主要央行负责人亦表态支持鲍尔。

川普一再谴责鲍尔降息速度不够快，试图逼迫他下台。鲍尔的联准会主席任期将于5月结束，川普曾说，将以能否立刻降息作为评断鲍尔继任者的标准。