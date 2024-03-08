鲍尔：经济若维持当前趋势 Fed今年开始降息

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（法新社华盛顿7日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天在华府告诉国会议员，只要目前经济趋势持续下去，联准会今年将开始调降利率。

鲍尔在国会山庄（Capitol Hill）第2天的听证会上告诉参议院银行委员会（Senate Banking Committee）成员：「就我们目前所见，经济继续强劲成长，劳动市场稳健，而且在抑制通货膨胀方面持续取得进展。」

鲍尔指出，「如果经济照着这个路径发展」，联准会「能够且将会」在今年内开始调降主要借贷利率。

联准会主要借贷利率目前处于5.25%至5.50%区间，为23年来的高峰。

美国商务部2月29日公布，1月个人消费支出物价指数（PCE）较去年同期上涨2.4%，涨幅较去年12月的数据减少0.2个百分点；但核心PCE（去除波动的食品和能源价格）月增0.4%，可能持续带给联准会须确保通膨降温的压力。

然而鲍尔今天的发言显示，联准会仍有意于今年内开始降息。

鲍尔昨天亦曾对美国众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）说：「如果经济大体按照预期发展，那么在今年某个时候开始放松政策限制可能是适当之举。」