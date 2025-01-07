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麦当劳宣布放弃多元化承诺

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（法新社华盛顿6日电） 美国连锁速食龙头麦当劳今天宣布将取消部分多元化政策，成为2023年最高法院裁定大学不得依据「平权措施」招生后，重新思考相关政策的最新一家「反觉醒」美国企业。

麦当劳（McDonald’s）宣布的政策调整包括不再要求供应商就特定「多元、公平和共融」（Diversity, Equity and Inclusion，简称DEI）目标做出承诺，同时退出评估企业多元化的外部评鉴，其多元化委员会也将更名。

麦当劳透过声明表示：「我们取消DEI目标上的供应链共同承诺，并支持就包容性与供应商进行更完整的讨论，因为这与营运绩效有关。」

保守派占多数的最高法院于2023年6月禁止大学在招生时使用种族和族裔为基准，严重打击这项延续数十年、有助提高非裔美国人和其他少数族群就学机会的做法。

「平权措施」（affirmative action）的原意是要改善美国历史上的种族歧视，但首席大法官罗伯兹（John Roberts）在判决书中提到，许多学校往反方向走得太过头，错误地将肤色当作招生标准，而非个人克服挑战和技术培养能力。

由于对进步派政策的支持已遭削弱，最高法院判决出炉后，许多企业和机构开始重新评估其支持少数族群的计画。

DEI政策现在越来越受到美国企业界和政府部门诟病，支持者则更加努力地为相关政策辩护，特别是在美国准总统川普胜选之后。

麦当劳做出上述宣布之前，美国汽车大厂福特（Ford）、农机巨擘约翰迪尔（John Deere）、居家修缮及家电连锁零售业者罗威（Lowe’s Companies Inc.）、哈雷机车（Harley-Davidson）、威士忌品牌杰克丹尼（Jack Daniel’s）等知名品牌都已采取类似政策，反映出美国公众生活中对所谓「政治正确」的强烈抵制。

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