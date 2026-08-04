黎以罗马展开新一轮谈判 黎巴嫩盼以军分阶段撤离南部

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（法新社罗马4日电） 黎巴嫩与以色列今天在义大利罗马（Rome）举行最新一轮的谈判工作，黎巴嫩方面寻求以色列分阶段撤离黎国南部。

这是美方斡旋下的第7轮会谈，预计持续至6日。

以黎6月在美国华府的谈判中，就一项架构协议达成共识，内容包括解除真主党（Hezbollah）武装、以军队逐步撤离黎巴嫩南部，并由黎军进驻，先从所谓「试点区」开始推动。

美国与以色列2月底联手空袭伊朗并击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）后，黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织「真主党」3月为声援德黑兰当局，向以色列发射飞弹与无人机，导致黎巴嫩全面卷入中东战事。

真主党的行动引发以色列回击，以军发动的空袭和地面行动已造成黎国境内4300多人丧生。

黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）昨天在内阁会议表示，黎国正「持续推动以色列分阶段自黎国领土撤军，最终实现全面撤军」。

美国国务院官员先前告诉法新社说，本周的讨论将「包括扩大试点区进程、解决所有未竟边界争议，以及推动全面和平与安全协定」。

然而，真主党领袖卡西姆（Naim Qassem）今天表示，直接谈判只会为黎巴嫩带来「耻辱、屈辱与接连不断的让步」。