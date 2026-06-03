黎南战火未歇 卢比欧：真主党是达成和平协议唯一障碍

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（法新社贝鲁特2日电） 以色列与真主党（Hezbollah）持续交火之际，黎巴嫩与以色列代表正在华府举行直接会谈。美国国务卿卢比欧表示，这个武装组织是达成和平协议的唯一障碍。

美国总统川普昨天宣布自己斡旋了一项协议。黎巴嫩驻美大使馆表示，这项协议适用范围初步将涵盖以色列不得攻击贝鲁特，以及真主党不得攻击以色列领土，之后再逐步扩大范围。

自真主党3月2日为声援伊朗而攻击以色列、将黎巴嫩卷入更广泛的中东战争后，以色列便持续与真主党交战。

双方均未公开接受川普提出的协议，真主党资深官员库玛提（Mahmud Qomati）在书面声明中表示，真主党「不会接受局部停火」。

黎巴嫩国营国家通讯社（National News Agency）报导，以色列今天空袭南部约30个地点，其中部分攻击造成死伤。

真主党则表示，他们在被占领的黎巴嫩南部地区攻击以色列部队，但未承认对以色列境内发动攻击。

以色列军方说，以军成功拦截两枚从黎巴嫩境内发射的飞行物。

值此之际，以色列与黎巴嫩外交官正在华府展开第4轮直接谈判。

卢比欧（Marco Rubio）在美国联邦参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）听证会上表示：「以色列与黎巴嫩明天就可以达成和平协议。」

他补充说：「以色列对黎巴嫩没有领土主张。真主党才是阻碍。」

美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台X表示，首日谈判结束后，双方在「政治与安全议题上持续取得进展」。下一轮会谈预计明天举行。

黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）说，尽管真主党强烈反对，但对黎巴嫩而言，这场会谈是「代价最小的选择」。（编译：刘文瑜）