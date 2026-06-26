黎巴嫩、以色列与美国签署三方架构协议 为和平铺路

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（法新社华盛顿26日电） 黎巴嫩、以色列与美国今天在华府签署一项三方框架协议，为这两个长期敌对的中东国家达成和平协议铺平道路。

这项细节尚未公布的框架协议是历经五轮会谈后的成果，旨在结束双方数十年的敌对状态，以及以色列与黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）数周来的战斗。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在签署仪式上表示，这项协议「开始建立持久和平与安全的架构」，但他也强调「这只是开端中的开端，未来还有许多工作要做」。

黎巴嫩驻美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）指出，这项协议「是恢复黎巴嫩主权与领土完整、确保永久且最终停止敌对行动，以及让我国人民重返家园的第一步」。

以色列驻美大使莱特尔（Yechiel Leiter）表示，根据这项协议，「伊朗将被排除在外，真主党也将退出，而以色列与黎巴嫩通往和平的道路则将开启。」

尽管黎巴嫩、以色列与美国三方完成签署，但以色列与真主党今天都表明，双方仍存在重大分歧。真主党虽为黎巴嫩政府一部分，但仍保有不受国家控制的强大武装力量。

真主党领袖卡西姆（Naim Qassem）指出，以色列「除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地之外别无选择」，其部队「必须无条件撤离」。

然而，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）则称，只要真主党未解除武装，以色列就没有撤军打算。

在美国施压下，黎巴嫩与以色列官员今年4月开始在华府展开直接谈判，双方于4月17日宣布停火，但最终未能阻止战火持续。（编译：徐睿承）