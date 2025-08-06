黎巴嫩内阁决定年底前解除真主党武装

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（法新社贝鲁特5日电） 黎巴嫩内阁今天开会做出决定，指派军方研拟计画让伊朗支持的国内激进组织真主党（Hezbollah）在年底前解除武装。

在美国强力施压下，黎巴嫩内阁昨天在总统奥恩（Joseph Aoun）主持会议下讨论近6小时后，做出这项棘手决定。

这也将落实黎巴嫩与以色列去年11月达成的停火协议。当时协议目的是要结束真主党与以色列之间1年多来的冲突，包括2个月的全面开战。真主党在战后势力已大为减弱，武装受到重创，多名高阶领导人也遭到歼灭。

黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）在会后记者会上宣布，政府指派军方在月底前提出1份实施计画供内阁讨论与批准，目标在年底前实现只限国军和国家其他部队能够持有武器。

不过，黎巴嫩资讯部长莫尔科斯（Paul Morcos）表示，与真主党有关联的卫生部长纳瑟瑞尔丁（Rakan Nassereldine）以及与真主党盟友「希望运动」（Amal Movement）有关联的环境部长艾尔赞（Tamara Elzein）因为不同意内阁的决定，而双双退出会议。

真主党是黎巴嫩1975至1990年内战后唯一仍保有武装的组织，名义上是要抵抗直到2000年仍占领黎巴嫩南部的以色列。

内阁会议召开期间，真主党领导人卡西姆（Naim Qassem）已透过电视演说表示，只要以色列的攻击不停止，他们就不会解除武装。

真主党长期以来是黎巴嫩最强大政治势力，反对者指责其利用武装来在内政上强加自身意志。但近期与以色列交战后，真主党的影响力已经减弱。