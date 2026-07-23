黎巴嫩古城泰尔列入世界遗产濒危名单

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（法新社巴黎22日电） 位于黎巴嫩南部的腓尼基古城泰尔（Tyre）近月来遭以色列轰炸，联合国教科文组织（UNESCO）今天将泰尔古城列入濒危世界遗产名录。

联合国教科文组织说：「遗址遭到直接攻击并受损。此外，维护状况日益令人担忧，尤其之后可能继续遭受冲击。」并说此次将泰尔列入名单，是应黎巴嫩政府要求。

泰尔遗迹位于贝鲁特（Beirut）以南约80公里处，距离以色列边界不到20公里，1984年被列为世界遗产，主要保存罗马时期的考古遗迹。

滨海的泰尔市近月来卷入以色列与真主党（Hezbollah）之间的冲突。随着以军对包括考古遗址在内的部分区域下达撤离令，数万居民逃离，不过大多数当地人后来已返回家园。

黎巴嫩文化部长萨拉梅（Ghassan Salame）对联合国教科文组织的决定表示欢迎，称这将「让联合国教科文组织及成员国更关注并重视这个在当前动荡区域历史上极具意义的遗址」。

真主党先前为报复美国与以色列联手击杀伊朗最高领袖，向以色列发射火箭，将黎巴嫩卷入中东冲突。

以色列则以猛烈空袭和地面攻击回应，造成逾4300人丧生。

这座约4700年历史的古城，共有两处入选联合国教科文组织的世界遗产受保护区，包括罗马胜利拱门及西元二世纪的赛马场。

其中一处遗址今年6月曾遭以色列炮火直接命中。

当时黎巴嫩文化部一名官员告诉法新社，行政办公室遭攻击，附近爆炸的碎片波及多处考古遗址，包括圆柱、柱头与马赛克地面。

这座地中海沿岸其中一座最古老城市，历经腓尼基、波斯、希腊、罗马及拜占庭等时期统治。

今年稍早，萨拉梅曾指责以色列未遵守1954年「海牙公约」要求交战方于冲突期间保护文化遗产。

联合国教科文组织于南韩釜山召开第48届世界遗产委员会会议期间，决议将泰尔列入濒危世界遗产名录。