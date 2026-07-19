黎巴嫩推动和平进程 美国国务院肯定努力

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务卿卢比欧今天在华府与黎巴嫩总统奥恩会谈，在最新一轮黎巴嫩─以色列谈判之后赞扬黎巴嫩「迈向和平」。

奥恩（Joseph Aoun）是自从2009年苏莱曼（Michel Sleiman）在美国前总统欧巴马任内访美以来，造访美国首都的首位黎巴嫩元首。

奥恩与卢比欧（Marco Rubio）在美国国务院举行会谈。黎巴嫩官员表示，奥恩预定21日会晤美国总统川普。

根据国务院新闻稿，卢比欧指出，奥恩政府为「恢复黎巴嫩主权、解除真主党（Hezbollah）武装并且瓦解其恐怖组织基础设施，以及迈向和平」，做出「坚定的努力」。

没有建立外交关系的以色列和黎巴嫩4月在美国主导下展开谈判，目标达成和平协议，永久终结以色列与真主党的战争。

黎、以6月26日在华府达成架构协议。根据协议，以色列军队将从黎巴嫩南部撤离，由黎巴嫩军队进驻，并将先在两个「试点区域」推动此一进程。

不过这项协议须以伊朗支持的真主党解除武装为前提，而真主党已经明确拒绝以黎谈判及这项协议内容。

今天会谈期间，奥恩强调，黎、美双方须「透过完成以色列从首个试点区域撤军」，在这项三方架构付诸实践方面「保持一致」。

根据美方说法，上周在罗马进行最新一轮会谈后，以、黎就实施试点区域的指导原则达成一致。