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黎巴嫩真主党对以色列射数十枚火箭 报复指挥官遇袭身亡

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（法新社耶路撒冷12日电） 黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）今天对以色列北部发射数十枚火箭，以报复以色列昨晚攻击黎巴嫩南部造成一名真主党高阶指挥官身亡。

自从统治加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列引发双方交战后，哈玛斯盟友、伊朗支持的真主党也从黎巴嫩对以色列发动攻击，双方几乎日日交火。

真主党昨天从黎巴嫩南部对以色列占领的戈兰高地（Golan Heights）发射约50枚火箭，晚间以色列回击黎巴嫩南部距离边界15公里的村庄朱瓦亚（Jouaiyya），真主党称合计造成1名高阶野战指挥官和7名战士死亡。

这名指挥官的身分是1969年出生、呼号阿布塔勒布（Abu Taleb）的阿布杜拉（Taleb Sami Abdallah）。军方消息人士指出，他是双方交战8个月以来以色列杀死的最重要真主党指挥官。

以色列军方今天发表声明说，「就在刚刚，我方识别到约有90枚抛射体从黎巴嫩越界而来」，有数枚被拦截，有些则落在以色列北部几个地点，引发数个地区火灾。

以色列军方还说，不久后又出现第2波约70枚抛射体攻击。以色列紧急救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）表示，目前尚无通报任何伤亡。

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