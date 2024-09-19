黎巴嫩真主党遇第2波攻击 对讲机爆炸酿20死450伤

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（法新社黎巴嫩贝鲁特18日电） 黎巴嫩官员说，真主党（Hezbollah）据点今天发生第2波装置爆炸事件，造成20人死亡、另有450多人受伤，加剧人们对与以色列爆发全面战争的担忧。

一名亲近真主党的消息人士说，真主党成员使用的对讲机在他们位于首都贝鲁特（Beirut）的据点爆炸，官方媒体报导，黎巴嫩南部与东部也发生类似爆炸案。 法新社电视（AFPTV）画面显示，真主党下午在贝鲁特南部为武装分子举行葬礼时发生爆炸，现场民众纷纷仓皇奔逃。 黎巴嫩卫生部在声明中说：「敌人针对对讲机引发的爆炸…造成20人死亡、450多人受伤。」

昨天，真主党使用的数以百计呼叫器也发生类似的集体爆炸，在黎巴嫩各地造成12人死亡，包括两名儿童，另造成多达2800人受伤，并将这场前所未见的攻击归咎于以色列。

以色列尚未发表评论，而在昨天攻击发生的数小时前，以色列才宣布将扩大在加萨与哈玛斯（Hamas）之间的战争目标，将与哈玛斯盟友真主党的战斗也纳入其中。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）今天访问一处空军基地时说：「重心现在往北移动。我们正在展开战争的新阶段。」