黎巴嫩称遭以色列空袭 3死

（法新社贝鲁特25日电） 黎巴嫩政府表示，以色列今天空袭黎巴嫩东北部与南部，造成3人死亡；以色列方面则称，攻击目标为伊朗精锐「圣城部队」成员及一名黎巴嫩武装组织「真主党」特工。

真主党（Hezbollah）有以色列的宿敌伊朗在背后撑腰。2024年11月达成的停火协议，本应终结以色列与真主党之间逾一年的冲突，但以色列仍持续空袭黎巴嫩。

黎巴嫩卫生部表示：「以色列敌军今天空袭赫默区（Hermel）豪什赛义德阿里镇（Hawsh al-Sayyed Ali）的一辆车，造成两人死亡」。当地位于黎巴嫩东北部，靠近黎巴嫩与叙利亚的边界。

卫生部随后又通报，南部马基岱塞尔姆（Majdal Selm）有一人命丧以色列空袭。

以色列军方则指出，他们击毙圣城部队（Quds Force）作战单位的「重要恐怖分子」乔哈里（Hussein Mahmud Marshad al-Jawhari）。圣城部队为伊朗伊斯兰革命卫队（Revolutionary Guards）负责海外行动的单位。

以军表示，此人参与了由伊朗指挥的恐怖活动，从黎巴嫩与叙利亚境内攻击以色列及其安全部队。

以军也说，他们在马基岱塞尔姆附近地区击毙一名「真主党恐怖分子」。

根据法新社汇整黎巴嫩卫生部的报告，以色列自停火以来仍持续开火，造成黎巴嫩340多人死亡。