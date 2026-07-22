黑蚁入菜涉违食安法 韩米其林餐厅老板遭求处1年徒刑

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社首尔22日电） 韩国媒体报导，韩国一家米其林二星餐厅老板，因为在雪酪（sorbet）上点缀黑蚁「增添酸味」，遭检方依违反食品安全法规求处1年有期徒刑。

首尔检方于20日开庭时，针对这名未具名餐厅的实际负责人，依涉嫌违反食品安全法规，请求法院判处1年有期徒刑。

根据韩国法律，目前仅有10种昆虫获准供人类食用，包括蝗虫及黄粉虫幼虫（mealworm）。

不过，韩国食品安全部声明指出，这家米其林二星餐厅涉嫌供应从泰国及美国进口、未获准食用的黑蚁。

根据韩国媒体报导，餐厅将黑蚁放置于雪酪上供顾客食用。

韩国食品安全部表示，当局去年展开调查，指控主厨在雪酪甜点上放置3至5只黑蚁，「以增加酸味」。

韩国食品安全部声明指出，截至2025年1月止约4年间，餐厅共售出约1万2000份相关甜点，销售金额约1亿2000万韩元（约8万1000美元）。

食品安全部公布的一张证物照片显示，一个圆形铁罐标示着「料理用黑蚁」（Cuisine Black Ants）。

根据韩国媒体Newsis报导，除求处1年有期徒刑外，检方也请求首尔西部地方法院并科2000万韩元罚金。

报导指出，被告律师声称，这些黑蚁入菜甜点仅提供给事先同意的顾客食用。

据报导，被告在最后陈述时表示：「我对于因未能充分理解相关法规而引发此次事件深感歉意。」

法院预计9月初宣判。