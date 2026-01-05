鼓动军方撤回支持总统小马可仕 菲律宾前将领被捕

（法新社马尼拉5日电） 菲律宾前空军将领波奎兹（Romeo Poquiz）被控鼓动军方放弃对总统小马可仕（Ferdinand Marcos）的支持，今天在马尼拉国际机场因涉嫌煽动叛乱罪被捕。

菲律宾内政部长芮慕拉（Jonvic Remulla）告诉法新社，波奎兹曾公开呼吁军方在一桩日益扩大的贪腐丑闻中「撤回对小马可仕的支持」，波奎兹今天从泰国度假返国后，被菲律宾国家警察逮捕。

芮慕拉在简讯中表示：「他因最近的言论遭控煽动叛乱罪名，今早自曼谷返国时被捕。」

菲律宾警察总长纳尔塔提斯（Jose Nartatez）在记者会上表示，波奎兹是依据去年12月5日发出的逮捕令遭到拘留。

这位67岁的前将领随后在脸书发文证实遭逮。

波奎兹的律师托帕西奥（Ferdinand Topacio）向法新社表示，目前尚未获准与当事人会面。

他还说，呼吁军方撤回对小马可仕的支持并非「直接煽动叛乱，而是…讨论贪腐可能造成的结果」。

菲律宾参谋总长布劳纳（Romeo Brawner）去年10月曾表示，由波奎兹领导的不满小马可仕退役军官表达诉求时，国军高层回绝，并强调军方仍坚定支持宪法。

这起涉嫌军事干预事件发生时，马尼拉正酝酿去年9月21日反贪腐示威，事件起因于伪造的防洪工程计画，被认为让纳税人损失数十亿美元。