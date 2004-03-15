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«别爱苏黎世» (十三) 最后更新 - 2004年3月15日 -16:25 十三 一个客户对念容的设计方案不满意，竟在话筒里破口大骂起来。念容瞅了一眼话筒，把它搁在一边，继续往电脑里敲字，估摸那边骂完了，才细声细气地解释起自己的思路来。 盛刚好经过，他惊异地看着这个女孩子，“你脾气很好！” “不，我脾气很坏，”念容叹气，“但为着工作上的方便与顺利，自尊都得靠边站，哪谈得上脾气！” “别太委曲自己了。”盛关心道。 念容嗤笑出来，“做人哪有分分秒秒开心的事，做人别太认真就好。而且，形势比人强的时候，委屈点有什么关系？” “挫败感这么重？”盛奇道。 “从来就没有成就感！”念容叹息，“我是走一步掉一跤，摔倒了再爬起，起来再跌倒，长的是生命，多的是失望，这条路就这么走下去……” 盛摇头道：“你这么说，只是因为你太年轻，你不了解生命。” “生命只供我活下去，生命不需了解！”念容抢过话头。 盛半天不语，然后悠悠地说：“你这话让我想起一个人，你们说话时连眼神都一模一样，是不是你们这一代的孩子全这样？也许，我真的年纪大了。”又扬腕看看表，“哟，下班了，一起吃个晚饭，可以吗？” “好啊！”念容笑着收拾桌子，“须有酒啊！” “你很爱喝酒？”盛扬起一道眉毛。 “这并不是最重要的原因，我想等你喝晕了时趁机要求加薪。” 盛笑得摇头，“精灵古怪的丫头！” 一起去三里屯一间意大利餐厅，盛发现念容的举止很优雅，“你很有餐桌礼仪嘛！”盛赞道。 “当然！”念容不打算谦虚，“我的专业就是Hotel Management啊！” “喜欢这份牛扒吗？怎么样？工作还顺手吗？”盛叫侍者给念容添酒。 念容喝多了两杯，脸红扑扑的，“你要问我牛扒，答案是：还可以；你要问我工作--你想听真话还是假话？” “噢？”盛笑了，“假话如何？真话又如何？” 念容真真喝多，眉飞色舞起来，“假话：你是老板Z你给了我份高薪优差，我当然喜欢到不得了；真话，说真的，我从来没喜欢过工作……” “这样啊！”盛故意皱起了眉头，“大小姐，你回北京不到一年，转了三份工，其中行业跨越之大，内容之迥异，让人不禁不咋舌，而你都不喜欢--你知道，你换工作的频率快过人家一辈子--” 念容嘻嘻笑，“至少我发现了三份自己不喜欢的工作……” 盛差点将酒喷出来，“你以为自己是爱迪生？” “你知道，”念容舌头有点硬，“我是这么绝望的寂寞，没有人能插手帮忙，谁也不能……” “你到底要什么？”盛耸然动容。 “我到底要什么？”念容小小声鹦鹉学舌，“我最苦恼是，我也搞不清自己要什么--我小的时候，父母只要我读好书，除了书以外我别无追求，如果有男孩子夸我漂亮我就又气又急，觉得他是小流氓调戏人。后来，我希望可以继续读书、深造，但是，我没有钱；再后来，我希望得到爱，和那种很深很深的安定感。可是，我的第一个男朋友自杀了，第二个又受了伤，第三个说我漂亮得不正经……现在，我必须出来工作，那么辛苦的工作，赚得的血汗钱几乎不舍得用，你不要告诉我莲达、玛莉也这样，但我们生活在两个天地里，我们的生活经验太不一样，她们的幸福不是我的幸福……你乘过大巴吗？大巴上也有长得极端庄秀丽的女子，但有什么用？大风地里站半个钟，西施也尘满，貂蝉也鬓若霜，你看她们的脸，从没有一个是平静安详的，更别说喜气洋洋了，个个都焦虑不堪--怕迟到。怕误点、怕扣薪水、怕、怕、怕……再漂亮有什么用？路边花圃的花，哪有路人肯花心思驻足观赏；真正坐轿车的，谁又去看这种花？……Bible上说：凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息……我的安息在哪里呢？上帝说……”盛的眼摸糊了，他的眼前出现了另一个女孩子的脸，“A-king，”他轻轻呼唤。 “谁？A-king是谁？”念容蹙起眉头。 “你真是北方人吗？”盛困惑道，“你们真是一模一样，那年我见她，她微笑，她说： “嗨！你要接的人就是我！” “你知道吗？在瑞士，最普通的人也生活得像这里的贵族，”念容还在絮絮叨叨。两个人都自顾自地往下说，谁也不理谁，谁也不听谁。 “她从澳洲来，澳洲的盛夏正是这里的严冬，她衣服极薄，太阳棕的皮肤，一双极妩媚的眼睛，浑身散发出好闻的青草味儿……”盛怅然。 “从前，我看过一则童话，说是一个孩子不好好读书，他逃学逃到了后山，发现了一个美丽的国度，国度里住着一群快乐的矮人，他们收留了他，并让他做王子的侍从。”念容又叫了一瓶酒。 “她梳着两条长长的辫子，露出光洁的额头，你知道她们华侨反而最爱那些被我们视作老土的发型--但她梳，真的一点都不土。她有1/4的葡萄牙血统……”盛点了一支烟。 “三年后，他突然想家了，”念容认真地喝了一大口酒，“他问矮人们他可不可以回家？矮人们送了许多礼物给他，还让他带上一只金球，说什么时候他想回来，只要跟着金球跑就可以了……” “她真是美丽，那个时候，她是我生命中的阳光，我不觉得她长得像一种小动物，但是，是什么动物呢？妩媚的双眼，娇俏的鼻子，笑起来一肚子鬼主意的可人模样--啊，狐狸，真是只小狐狸。我叫她FoxA－king，为什么叫A－king呢？为什么不叫Queen，叫kingdom呢？不，她已是我的king，我生命的航向……”盛埋下头。 “他好高兴，急急赶回家探望母亲，并把礼物都分给了村里人；过了一段时间，他又想回到矮人们身边，于是急急翻找金球，不见了！不见了，会落在哪里呢？为什么会不见了呢？”念容大声讲，又喝掉半瓶酒。 “A－king是澳洲土生儿，第三代华侨，华语已十分生硬，言语间杂着广东话与英文，十分特别的说话方式。我经常取笑她，她舌头一转不过来，就把脸埋在我胸前，说：‘不来了，不来了，你欺负人！’”他脸上浮出一个恍惚的、梦幻般的微笑。 “他再也回不去了，他很忧伤。就这样，许许多多年过去，他老了……”念容的泪水成串地落下来。 “我很快乐，快乐得难以置信，一个近四十的男人，这样的快乐，是不是很该有罪恶感？可是我知道我爱她，她也爱我，我像是又回到了少年时代，路过自己心爱女生的窗前心怦怦乱跳……”盛一大口一大口吸着烟。 “有一天，红衣大主教大卫来看他，问道：‘那些矮人有什么特征？’老人已记不大清，努力思索了一会，‘他们要喝水的时候会喊：沃乌特！’‘啊！我明白了，’大主教说，‘他们一定希腊王珀塞的后裔，而希腊王的母亲是英皇的妹妹凯瑟琳……’”念容的头倚在盛战的肩上，还在喃喃诉说。 “有一天，她突然离开，就像她突然到来一样。我很痛苦，比从未遇到她还痛苦--因为知道了蜜之味，更不能容忍白开水的枯燥平淡--我为什么会失去她呢？”盛泪盈于睫。 “老人说：‘大主教，你很渊博，’”念容轻声讲述，“‘而我只知道一件事，在那个国度里，我很快乐……’” 念容确实喝多了，下车来吐了好几次。盛战轻轻叩击她的背，念容连连摆手，示意他站得稍微远些。 “没关系的，”盛苦笑，“我醉起来比你好看不到哪去。” 念容吐得脸色然白，到最后，仿佛要连肠子与胃也吐出来，盛战买了矿泉水给她，她犹自干呕不已。盛坚持要把念容送至家中，虽然念容已清醒了大半，喃喃说着：“不用，真的不用！” 念容的家在一片大院当中，泊车位十分难找。楼层很旧，是那种老式居民楼，只有六层，念容住三层。盛扶念容上楼，下意识去扶梯把手，“别动，很脏！”念容说时还是晚了一步，盛已摸到满手灰。楼梯拐角处，他被什么绊了一下。“谁家又把自行车放这儿了。”念容叹气。宽敞的过道却须侧身而过，因为被住户家用什么破砖头，烂拖把占据了大把空间。 “你住这里？”盛低声问。 “是啊，”念容拿钥匙开门，“不然我该住哪里？中南海？希尔顿酒店？”门开了，一室一厅，不甚明亮，厕所门还对着客厅，家俱什么颜色、什么年代、什么款式都有，“有些是房东的，有些是我后买的。”念容说话时神色很疲惫。 “多少钱一个月？”盛问。 “一千！”念容起身去开电视，电视很老，频道非常不稳，念容又去摆弄天线。 “一千块住这里？”盛吃惊道。 “那您以为能住哪里？”念容比他更吃惊，“有电视、有冰箱、有空调、有天然气、热水器，又在城区，三环以内，一千块算是很便宜。”神色转为嗤笑，“拜托，不要做出这副天真无邪的表情好不好？你真是玛丽安东奈男性版，穷人没面包吃，让人家去吃蛋糕！” “对不起，”盛局促，“我没有别的意思，我很钦佩你的坚强，毕竟你也是从欧洲回来……”他不知如何继续。 “哈？欧洲回来好了不起啊，告诉你一个笑话，”念容顺手去拿桌上的凉杯喝了一大口，“我有一个师兄，跟我同专业，大我三届，成绩嘛，好到不得了，人又长得一表人才--很给中国人争光的那种长相，学校里西方东方的女人都爱他爱得快不行了，”念容又笑着就着凉杯喝了一口，“毕业后，他回了国--他是北京人，我们都以为他此去鹏程万里，前程似锦--前段时间，就在前段时间，我又碰见了他，那时我正陪一个客户在一家私人俱乐部吃饭，有人非常犹豫地喊我：‘玛雅！’我放下筷子，很久没敢认：他胖了、老了不少，不再年轻，不再英俊，不再意气风发，不再……我们互相换了名片。第二天他打电话来，约我在6路车终点站见面--哈！6路车终点站，我一辈子也没听说过，当年万人瞩目的白马王子今天沦落至此？我们见了面，他穿便装的样子简直不能看，啤酒肚都出来了……”盛突然发现不对，“你喝的是什么？” “酒，德国的‘青青’，用芝士配很好的。”念容嘻嘻笑。 “还喝！”盛一把抢过念容手中的凉杯。 “喝！为什么不喝？”念容笑，“我每天晚上都喝，边看电视边喝，什么时候睡着什么时候算！” “你这么年轻……”盛一时语噎。 “年轻？年轻有什么用？又不能折兑，有市价吗？”念容喊。 “然而你仍美丽。”盛不知该如何劝念容。 “美丽？我怎么不觉得，”念容孩子气地凑上来，握住盛战的手掌，“指给我看，我哪里美丽？说啊！哪里？” 盛战觉得一股热流直冲向脑门，“别闹，念容，别闹！” “我没闹！”念容大喊，“我从不闹，我乖，我是好孩子，我不过是希望可以好好读书……” “好，读书，读书。”盛战安慰她，“你早点休息，我要走了。” “不许走！你！”念容霸道地站在门口，“今晚不许走！” “你？”盛战嗓子有点噎。 念容扒住盛战的肩膀：“陪我喝酒，一醉方休！” 下接» «别爱苏黎世» (十四)