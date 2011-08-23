此内容发布于2011年8月23日 上午11:43 最后更新 - 2011年8月23日 -11:43

卡扎菲的世纪已结束 (Keystone)

卡扎菲在统治利比亚42年之久后，其政权已接近土崩瓦解；上周末反政府军攻入首都的黎波里，卡扎菲本人下落不明。

来自反对派的消息称：“卡扎菲的时代已结束”，反对派已控制首都的黎波里的大部分地区，卡扎菲长子穆罕默德已被反对派控制、次子赛义夫和三子萨阿迪被捕，但迄今尚未发现利比亚领导人卡扎菲的踪影。据推测，他可能藏身于已被摧毁的其宫邸下面的掩体之内。

美国总统奥巴马呼吁卡扎菲主动下台，以避免发生进一步的流血伤亡。其他各国首脑也纷纷响应。但奥巴马强调，不要庆祝得太早，情况还并不完全明朗。北约组织对目前的局面表示满意，并称：“现在我们可以开创新的未来”。联合国秘书长潘基文宣布将在利比亚举办国际峰会，并向利比亚人民承诺“予以尽可能的援助”。

瑞士外长卡尔米-瑞表示，希望流血冲突早日结束，卡扎菲下台越早，“人民的情况改善得越快”。她代表瑞士许诺在利比亚建立民主制度时予以帮助。目前利比亚有6.5亿瑞郎的存款在瑞士被冻结，自人质事件后，利比亚实际上已将大部分存在瑞士的资金转出。瑞士表示，联合国取消对利比亚的制裁后，会马上将6.5亿瑞郎的资金解冻，因为这笔钱大部分来源于利比亚的国家商贸业务。(瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社/图：Keystone)

(Keystone)

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