1现役美军被捕 涉将国防机密卖到中国

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（法新社华盛顿6日电） 美国司法部表示，美国联邦调查局（FBI）今天逮捕1名美国军人，他涉嫌将机密资料贩卖给一些身在中国的人。

驻扎在华盛顿州军事基地的现役陆军补给士官赵坚（Jian Zhao，译音）被控收集一些机密硬碟和一台美国政府的电脑，再卖给在中国的不明人士。

这些窃盗行为始于去年7月，非法买卖让赵坚赚取至少1万5000美元（约新台币49万元）。他已依涉嫌密谋获取和传送国防资料给未获授权的个人、贿赂和窃取美国政府资产，而遭到1个大陪审团起诉。

根据起诉书，赵坚和其他共犯「蓄意非法密谋…获取和传送与美国国防有关的文件、手稿、照片、器具、设备和笔记，给无权取得这些东西的个人」。

美国联邦调查局今天还逮捕另2名嫌疑人，分别是现役军人田利（Li Tian，译音）和前军人段若宇（Ruoyu Duan，译音），他们涉嫌窃取美国政府资产和贿赂。

联邦调查局指称，田利「收集与美国陆军作战能力有关的敏感军事资料」，特别是美军武器系统的相关资讯，并从2021年11月至去年12月以不明金额卖给段若宇。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）在声明中说：「今天被捕的被告们被控背叛我们的国家、积极致力削弱美国的防卫能力及壮大我们在中国的敌人。…他们将面临迅速、严格和全面的审判。」