1:2-瑞士在与土耳其的"水球大战"中结束08欧锦赛
6月11日晚，瑞士在2008欧锦赛小组赛中，1:2负于土耳其。这个结果对于瑞士队来说小组出线已无望。因此，本届欧锦赛主办国之一的瑞士成为第一个被淘汰出局的国家。
瑞士队于6月7日在本届欧锦赛揭幕赛对捷克的比赛中，0:1告负，下一场对葡萄牙比赛结果对于瑞士队已经毫无意义。
今天的比赛在巴塞尔的圣·雅各布体育场进行，上半场开赛不久便下起了瓢泼大雨，双方是在大雨中进行了一场“水球大战”。
虽然瑞士队上半场曾以1:0领先，但是下半场土耳其攻进两球，其中一球是在4分钟延迟赛中攻进了瑞士大门。
出线机会很小
即使瑞士队当天与土耳其1:1踢平，出线的机会也相当小。原因在于，瑞士队如果要出线，一方面本周日必须战胜欧洲强队-葡萄牙；另一方面还取决于土耳其下一场的比赛结果，只有捷克战胜土耳其，瑞士才有望小组出线，但这种可能也非常小。
一箭之仇
2005年，土耳其在与瑞士争夺2006年世界杯入场券时，虽然4:2战胜瑞士队，但因净球数不够，而被瑞士队淘汰，未能获得2006年世界杯的参赛权，并曾对瑞士队大打出手，留下了很恶劣的印象和名声，两名球员因此曾被停赛。冤家路窄，今天的胜利也算是报了当年一箭之仇。
瑞士资讯swissinfo，邵大海
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。