1:2-瑞士在与土耳其的"水球大战"中结束08欧锦赛

此内容发布于2008年6月12日 上午12:31 最后更新 - 2008年6月12日 -00:31

瑞士队前锋亚金(Yakin左红色球衣)的进球曾给瑞士队小组出线带来希望 (Keystone)

6月11日晚，瑞士在2008欧锦赛小组赛中，1:2负于土耳其。这个结果对于瑞士队来说小组出线已无望。因此，本届欧锦赛主办国之一的瑞士成为第一个被淘汰出局的国家。

瑞士队于6月7日在本届欧锦赛揭幕赛对捷克的比赛中，0:1告负，下一场对葡萄牙比赛结果对于瑞士队已经毫无意义。

今天的比赛在巴塞尔的圣·雅各布体育场进行，上半场开赛不久便下起了瓢泼大雨，双方是在大雨中进行了一场“水球大战”。



虽然瑞士队上半场曾以1:0领先，但是下半场土耳其攻进两球，其中一球是在4分钟延迟赛中攻进了瑞士大门。

出线机会很小

即使瑞士队当天与土耳其1:1踢平，出线的机会也相当小。原因在于，瑞士队如果要出线，一方面本周日必须战胜欧洲强队-葡萄牙；另一方面还取决于土耳其下一场的比赛结果，只有捷克战胜土耳其，瑞士才有望小组出线，但这种可能也非常小。

一箭之仇

2005年，土耳其在与瑞士争夺2006年世界杯入场券时，虽然4:2战胜瑞士队，但因净球数不够，而被瑞士队淘汰，未能获得2006年世界杯的参赛权，并曾对瑞士队大打出手，留下了很恶劣的印象和名声，两名球员因此曾被停赛。冤家路窄，今天的胜利也算是报了当年一箭之仇。



瑞士资讯swissinfo，邵大海

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