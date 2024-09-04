12移民魂断英吉利海峡 2024年最严重移民船难

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（法新社法国滨海布洛涅3日电） 法国政府在展开大型救援行动后表示，至少12名移民今天在试图横渡英吉利海峡（English Channel）时命丧法国北部海岸，这是今年死伤最惨重的移民偷渡灾难。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）在社群媒体平台X上宣布死亡人数时也表示，有两名移民依旧下落不明。

他们载着数十人的船只在维姆勒镇（Wimereux）外海发生船难，造成数人受伤。维姆勒镇距离法国沿岸的滨海布洛涅（Boulogne-sur-Mer）约5公里。

一名知悉调查内容的消息人士说，死者中包括3名未成年人。

滨海布洛涅检察官勒布哈（Guirec Le Bras）说，丧命的移民主要来自非洲国家厄利垂亚，其中10人是女性、2人是男性，有一半是未成年人。

海军军官巴吉欧（Etienne Baggio）向法新社表示，法国政府的明克号（Minck）船员是率先知道这起紧急事件的人员，并赶赴现场因应。他说，法国海军直升机、渔船与军事船只都参与救援行动。

这是今年死伤最惨重的这类灾难，今年已有25人命丧移民过境点，比2023年的12人多。

法国与英国政府多年来一直试图阻挡移民流入，这些移民每人向走私贩支付数千欧元的费用，以搭乘小型船只从法国横渡到英国。

英国内政大臣古柏（Yvette Cooper）今天说，有12名移民在偷渡时丧命，「令人震惊并深感悲痛」。

她批评「从事这种骇人且冷酷的人命交易的帮派」，又说他们「只在乎能赚取的利润，其他什么都不关心」。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今年夏初承诺加强「合作」，以因应无证移民人数攀升的问题。

达马南今天在船难现场向媒体表示，欧洲联盟（EU）与英国必须协商出关于移民的新条约。

她说，欧盟应该寻求「与我们的英国朋友和邻居重新建立传统的移民关系」，又说英国为防止非正规移民前往法国所支付的经费，「仅占我们支出的1/3」。