2俄将领涉攻击乌基础设施 国际刑事法院发逮捕令

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（法新社海牙5日电） 国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）今天指出，他们就乌克兰战争中俄罗斯攻击乌克兰电力基础设施等罪名，对2名高阶俄罗斯将领发出逮捕令。

国际刑事法院去年3月以俄罗斯2022年2月侵略乌克兰后驱逐乌国孩童的战争罪指控为由，对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发出国际逮捕令，今天再对2名高阶俄国将领发出逮捕令，是国际刑事法院对俄乌战争采取的最新举措。

国际刑事法院发出逮捕令的2名对象分别为俄罗斯陆军中将科比拉什（Sergei Ivanovich Kobylash）和海军上将索科洛夫（Viktor Nikolayevich Sokolov），他们涉嫌在2022年10月至2023年3月间犯罪。

国际刑事法院表示，这两个人「据称各自应对指挥攻击平民目标的战争罪负责」，还被控犯下危害人类罪。

国际刑事法院指出，他们有理由认为这2名犯嫌要对至少从2022年10月10日起至2023年3月9日期间，针对乌克兰电力基础设施发动飞弹攻击等事负责。

国际刑事法院表示，在这段期间，俄军据称对乌克兰多处发电厂和变电所发动攻击。

总部位于荷兰海牙（The Hague）的国际刑事法院透过声明指出：「有合理的理由认为，他们对前述犯行负有个人刑事责任。」

声明指出，这两人不是直接实施攻击，就是下令实施攻击，或者未能「对麾下部队进行适当控管」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）对于国际刑事法院的行动表示乐见，称此举对俄罗斯指挥官传达一项讯息，即针对平民和关键基础设施的攻击，「正义终将获得伸张」。

根据俄罗斯国防部官网档案，58岁的科比拉什为俄罗斯核吓阻系统相关的空军部队指挥官；根据61岁索科洛夫官方自传，他是俄罗斯黑海舰队司令。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）