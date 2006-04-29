2006日内瓦国际书展

此内容发布于2006年4月29日 上午10:00 最后更新 - 2006年4月29日 -10:00

参观者在书展现场 (swissinfo.ch)

第20届日内瓦国际书籍和出版展览，于今年4月27日至5月1日期间举行。

许多大型出版社，如德国的LANGENSCHEIDT和法国的LAROUSSE辞典和语言学习工具系列出版物等，每年参加国际书展。为了更好地推广中国文化，华语世界两家不同的出版社为书展增添色彩。

特殊入场券

书展入口处，一家老少提着大大小小的书袋满载而归。瑞士人爱读书的风气由此可窥一斑。



记者注意到，有些人只需出示一下身份证就可以入场。经了解：为庆祝书展成立20周年，也为了号召年轻人读书，书展规定今年满20岁的来宾享受免费入场待遇。



另外，书展所在地--Grand-Saconnex区政府还提供给区内居民每户一张赠票。重视书展鼓励读书，已蔚然成风。

别致的街名

走进书展，彷佛进入了知识的海洋。多媒体显示屏上转播着一位名作家的现场演讲，以及后来的签字售书的热闹场面。瑞士法语区电视台跟踪报导。



各展区以世界文豪的名字命名。在这里，你可以一边在“歌德街”或“卡夫卡街”上漫步，一边选择你喜爱的读物。

飞行员主席

日内瓦国际书展是由一位名叫Pierre-Marcel Favre的瑞士人最先提倡举办的。他的经历非常有趣并值得借鉴。他年轻时考上瑞士航空公司的飞行执照，后建立了自己的广告设计公司。从那时起，他对出版工作的热忱一发不可收。尽管他又成立了飞行俱乐部、日内瓦汽车博物馆等，但每年的国际书展是他最值得骄傲的业绩。

开卷有益

记者着重采访了两家华语出版社。



来自北京的“五洲传播”，秉承历年来的传统，每次都租用大型展台，以书画、光盘、影带等形式的出版物，向世界介绍中国。他们带来了去年10月才出版的、中英对照的《中国传统文化精粹书系》，书展的第一天就告罄。记者也忍不住倾囊及时抢购了一套新书系列。



装帧精美的书籍，让热衷学习汉语了解中国文化的当地人流连忘返。中国古人倡导“开卷有益”，尽管现代人多使用网上阅读的方式，但那些书香飘逸、图文并茂的印刷品，永远吸引人们的目光。

结缘大众

相形之下，“佛光出版社”的展台显得小巧玲珑。几位秀美热情的华人姑娘来自台湾或马来西亚，都是利用业余时间来做义工的。她们还用毛笔正楷，替来访的西方小朋友写下他们的中文名字。各种精致的饰品挂件琳琅满目。



法师们告诉记者：日内瓦佛光山今年6月23日举办开光大典，届时星云大师邀请日内瓦政府、各国使团代表出席这一隆重仪式。为支援道场建设，弘扬佛教文化，他们每年都出席书展，筹募善款并增添跟大众结缘的机会。



日内瓦国际书展截至下周一(5月1日)结束。



swissinfo特约记者萧璐

相关信息 从1987年迄今，日内瓦国际书展已有20年的历史。



去年接待人数为12万。在过去的20年里，共有2百万以上的观众出席了书展。



2006年4月27日起，在日内瓦Palexpo大型会展中心举办“国际书展”。



近年来，中国的“五洲传播出版社”定期派人参加日内瓦国际书展。



佛光出版社每年也参与书展活动，向当地人介绍中国佛教知识。 信息框结尾

数据资料 书展面积3万多平方米，容纳来自50个国家的1千多家出版社，提供展台300个。



开放时间：每天上午9点30分到晚上19点，周五延长至21点30分。 信息框结尾

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