2009年里约飞巴黎班机坠毁228死 法航与空巴遭判过失杀人

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（法新社巴黎21日电） 2009年一架从里约热内卢飞巴黎的班机坠毁造成228人罹难，酿成法国航空史上最严重的空难，法国上诉法院今天推翻下级法院的裁决，裁定法国航空与空中巴士犯下过失杀人罪。

巴黎上诉法院表示，法国航空公司（Air France）与欧洲主要航太制造商空中巴士（Airbus）「对AF447班机坠机案负有唯一且全部责任」，并命令这两家公司各需支付22万5000欧元（约新台币836万3249元）罚金，这是企业过失杀人案的最高罚款金额。

虽然这笔罚金仅具象徵意义，但这项裁决被认为对这两家公司的声誉造成严重损害。

法航与空巴始终否认有任何刑事责任，并将责任归咎于飞行员失误。

下级法院2023年裁定法航与空巴无罪，认为这两家公司确实有疏失，但无从证实这些疏失造成空难。

然而，主审法官今天表示，下级法院没有考量到「飞行员行为所引发的因果链的存在，而这导致所有乘客死亡」。

马迪克（Sylvie Madec）说：「AF447坠机案是一场迟早会发生的灾难，如果涉案公司充分意识到故障的严重性，这场空难本可避免。」

法航与空巴均宣布将对这项裁决提出上诉。

民事诉讼当事人的律师雅库博维奇（Alain Jakubowicz）说，在经历17年的缠讼后，他预期这项裁决将树立法律先例。他又说：「没有哪一场战争是打不赢的。」

法航在宣布上诉时表示，法航「了解这次上诉将延长本已旷日废时的程序，尤其是对罹难者家属而言」。但法航指出，法航的刑事责任先前已两度被排除。

空巴律师恩迪亚耶（Simon Ndiaye）说：「这场法律战将持续进行。」

2009年6月1日，从里约热内卢飞往巴黎的法航AF447班机飞越大西洋时，飞行员失去对飞机的控制，导致飞机坠入海中。

当时，这架由空巴制造的A330飞机上有216名乘客与12名机组人员，机上乘员无人生还，死者包括72名法国公民与58名巴西人。