2016竞选曾呛关希拉蕊 川普否认说过「把她关起来」

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（法新社华盛顿2日电） 美国前总统川普今天错误声称，他不曾呼吁要将2016年总统大选竞争对手希拉蕊．柯林顿（ Hillary Clinton）打入大牢。他告诉福斯新闻说：「我没有说过『把她关起来』」。

川普成为首位遭判重罪的前美国总统，恐面临牢狱之灾。他曾于2016年选战期间时，一再高呼要把当时的竞争对手希拉蕊关入大牢。

希拉蕊曾因担任国务卿期间使用私人电邮伺服器而受到调查，但未遭到起诉。

而在今天播出的福斯新闻（Fox News）节目访问中，主持人凯恩（Will Cain）询问77岁的川普关于这句话。

凯恩问川普：「你有句关于希拉蕊的名言，『把她关起来』，后来你当上总统，却没这样做。」

川普答称：「我击败了她…当你赢了，事情就容易多了。民众总是说『把她关起来』，我原本可以这么做，但我觉得这会是件糟糕的事，如今这事也发生在我身上，因此，我对此感触可能有所不同。」

川普接着否认他曾和民众一起呛声。

川普说：「我没有说『把她关起来』，但民众说把她关起来，把她关起来。」

美国媒体迅速对此进行事实查核，一些社群媒体用户上传川普的影片集锦，内容显示川普同意这句话，或有明确地呼吁把希拉蕊关起来。

川普被控伪造商务纪录以隐匿支付封口费给成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels），换取她不披露过去与川普的性事，以免影响川普2016年总统大选选情。由12人组成的纽约陪审团5月30日认定，川普涉及的34项罪名全数有罪。

川普此案的宣判日期是7月11日。

川普在福斯今天播出的节目中坦承自己可能会坐牢，川普称他个人可以接受，但对他的支持者来说可能会是个「爆发点」。