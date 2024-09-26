2024全球创新指数报告 韩国排名大跃进

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（法新社日内瓦26日电） 根据联合国今天公布的年度全球最具创新力经济体排名，在前十大国家中，韩国的名次攀升幅度居冠。这份评比报告并指出，当前全球创新投资的前景黯淡。

2024全球创新指数（Global Innovation Index 2024）排行榜仍由瑞士、瑞典和美国包办前3名，不过新加坡取代英国而跃居第4。 在全球创新指数排行榜前10名国家中，韩国提升4个名次高居第6，欧洲的芬兰、荷兰、德国与丹麦尾随其后。 如今已发行第17版的全球创新指数报告，堪称世界智慧财产权组织（WIPO）的重磅刊物，共有133国纳入评比。WIPO是联合国专责专利与创新的机构。

至于韩国排名大跃进的原因，WIPO秘书长邓鸿森表示，韩国受惠于创新导向的法规，以及民间大手笔在研发方面的投资。 他指出，除了产业与技术，韩国也是创意与文化的强国，例如韩国流行音乐（K-pop）与韩剧。

分析当前的全球创新发展，邓鸿森说：「观察去年全球的情况，我们感到黯淡且堪忧。」 他指出，2020至2022年一片欣欣向荣之后，研发支出有减无增，科学着作发表的数量减少，同时创投的投资规模回到疫情前的程度。

由于金融状况趋紧，全球创新指数报告共同作者温施-文森特（Wunsch-Vincent）表示，创新投资减少，使得2024与2025的前景充满不确定性。