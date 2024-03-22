2024全球超级选举年 联合国：反移民言论激增

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（法新社日内瓦22日电） 随着2024年全球各地选举将超过以往任何一年，联合国国际移民组织秘书长波普表示，部分政治人物为了谋权而发表越来越多反移民言论，正对社会造成危害。

尽管美国总统拜登（Joe Biden）与前总统川普（Donald Trump）将于11月总统大选再度对决引发各界高度关注，但今年也会举行许多其他具有高风险的选举。

去年成为国际移民组织（International Organization for Migration）首位女性秘书长的波普（Amy Pope）本周接受法新社访问时说道，许多选举逼近，「世界各地的反移民言论增多…为竞选火上加油」。

波普指出，政客正采取「一种非常容易的途径，把社会中的任何问题都归咎移民，无论是犯罪率、通货膨胀、失业或安全问题」。

她还说，全球约有一半的民众将于2024年参与投票，移民是「容易」成为攻击的目标，因为「移民无法投票」。

在美国，移民可以说已成为总统大选的主要焦点之一，川普声称南部边境出现「入侵」的情况，并于最近暗示，其中一些入境美国的人「不是人」。

波普表示，当任何群体被非人化，有关暴力的消息就会越来越多，有关歧视的报导也会越来越多，「归根结柢，这对社会不利」。

她更强调，散播恐惧很少是根据当地正在发生的事情，「言论与现实并不相符」。

波普提到，一些反移民言论猖獗的国家实际上需要更多移民来维系社会繁荣，「欧洲各国劳动力严重短缺」。

她指出：「事实上，对于移民的需求不仅存在…而且在未来几年还会相当显着攀升。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）