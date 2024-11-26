2024年5位改变世界重要人物 黄仁勋入列

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（法新社巴黎25日电） 2024年将迈入尾声，法新社盘点今年从人工智慧（AI）至欧洲足坛的5位重要人物，率领辉达（NVIDIA）登上全球市值最高企业宝座的执行长黄仁勋也入列。

●AI晶片教父黄仁勋

2024年，AI快速发展令全球既兴奋又焦虑，由黄仁勋率领的AI晶片巨头辉达，从科技业中脱颖而出，更超越苹果跃居全球市值最高的上市公司。

黄仁勋是正港台湾囝仔，以一身黑色皮衣形象深植人心，他早在30年前就创立辉达，凭藉着运算能力远胜于传统微处理器的绘图处理器（GPU）、显示卡等晶片技术取得成功。

辉达发现，这些最初为提升电玩游戏画质而研发的技术，竟与生成式AI的大型语言模型开发需求完美契合。

●俄流亡反对派人士尤莉雅（Yulia Navalnaya）

今年48岁、曾受专业训练的经济学家尤莉雅，是已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）的遗孀，自丈夫2月在北极圈的监狱过世后，她矢言继承丈夫遗志，并持续受到外界关注。

尤莉雅今年10月曾表示：「我的政治对手是（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin），我正在努力并将竭尽全力让他的政权尽早垮台。」

尤莉雅从海外号召俄国民众反抗蒲亭政府，包括在今年3月的大选投票日，呼吁俄国人在投票所外大排长龙表达抗议。现居海外的她，已于今年7月被莫斯科列入「恐怖分子和极端分子」黑名单。

●法国女权英雄吉赛尔．毕立可（Gisele Pelicot）

72岁的吉赛尔．毕立可被卷入法国最受瞩目的审判之一，跃上全球媒体版面头条。她的前夫多明尼克．毕立可（Dominique Pelicot）坦承屡次对她下药供陌生人性侵，时间长达将近10年，目前和另50名男性正在受审。

这起案件揭露了男性对女性态度及暴力行为中，令人极为不安的现象。

吉赛尔坚持将这起事件公诸于世，在全球各地掀起广泛支持，她说：「我希望所有遭到性侵的女性都能告诉自己『吉赛尔做到了，我们也做得到』。」

●西班牙足球金童亚马尔（Lamine Yamal）

有西班牙「翼锋之王」称号的亚马尔是欧洲足坛新秀，年仅17岁的他今年初披战袍登上2024年欧洲国家杯（Euro 2024），就以最具冲击力且爆发力十足的攻势迅速窜红全球。

他和同为翼锋球员的西班牙小将威廉斯（Nico Williams）都被誉为进攻奇才，助西班牙队在今年欧洲国家杯第4度夺冠。

比赛期间，当时年仅16岁的亚马尔创下赛史最年轻进球纪录，并在决赛前夕迎来17岁生日。

西班牙队教练戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）在比赛期间谈到亚马尔时说：「我们看到了天才，他天赋异禀。」亚马尔赛后获选为本届欧洲国家杯最佳年轻球员。

● 英国歌手酷娃恰莉（Charli XCX）掀顽童旋风

32岁的英国流行音乐小天后恰莉，靠着她极为成功的专辑Brat，在2024年迅速跻身巨星之列。英文字brat有顽童、小捣蛋的意思。

酷娃恰莉专辑的莱姆绿封面和赞扬轻松、派对式的生活风格，在网路上掀起Brat Summer哏图浪潮，随着酷娃恰莉的粉丝开始将缤纷的Brat滤镜套在美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的照片上，酷娃恰莉和贺锦丽因而结缘。

后来，酷娃恰莉喊话支持贺锦丽，并发文说「贺锦丽是brat」。贺锦丽竞选团队随即顺水推舟，把社群平台上Kamala HQ帐号的背景色，套上跟酷娃恰莉BRAT专辑一样的莱姆绿。

英国「柯林斯字典」（Collins Dictionary）11月更宣布，brat获选为2024年度代表词汇。