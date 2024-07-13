24名民主党前议员撰公开信 吁拜登退选让贤

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（法新社华盛顿12日电） 24名美国民主党籍前国会议员今天向选民发表公开信，吁请同党总统拜登同意让其他人选角逐党内总统候选人提名，以打赢11月的选战。

现年81岁的拜登（Joe Biden）6月底在与共和党籍对手美国前总统川普（Donald Trump）的电视辩论会表现一团糟后，便寻求安抚选民他是适合留在白宫的人选。如今这封公开信带来又一记打击。

这24名包含前任联邦众议员和前任联邦参议员的民主党人在信中写道，拜登若能释出承诺会在民主党全国代表大会（Democratic National Convention）投票支持他出马参选总统的党代表，藉以促使其他人能代表民主党与川普一较高下，会是拜登「为其所爱国家服务的最佳方式」。依既定规画，这场大会将正式提名拜登为民主党总统候选人。

这封公开信是由美国政治新闻网站Politico报导揭露，诉求对象是「美国人民」，内容表示：「我们相信，会有1名或更多有能力的民主党人选站出来，继而激起振奋和乐观情绪。」

拜登本周数度在公开活动时强调自己打算参选到底，并获得民主党提名为总统候选人。但鉴于他在6月27日辩论会的灾难表现，已有19位民主党籍现任国会议员担忧拜登的健康和头脑清楚程度，呼吁他退选。

最新这封公开信写道：「（拜登）总统的廉正和眼界依旧完好，但他为了竞选和续任所需的能量和精力已下滑。」

连署的民主党籍前国会议员还说，他们不只担忧总统选举，还担心国会席次因此落入共和党手中。

信中表示：「若出现最坏情况，我们再度面临川普执政，民主党便有必要在国会至少掌握一院，才能保护我们的自由和法治免于联邦政府完全受共和党控制所带来的侵害。」