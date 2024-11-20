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25国COP29承诺 不再新建未采减排措施燃煤电厂

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（法新社巴库20日电） 25个国家今天在联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）上承诺，不再新建未采取减排措施的燃煤发电厂，以加速汰除极易造成污染的化石燃料，其中大多为富裕国家。

加入这项自愿性承诺的有英国、加拿大、法国、德国和主要煤炭生产国澳洲等富裕的已开发国家。

签署国承诺在明年初提交的国家气候计画中，不再于能源体系新增未减排的燃煤电厂。

未减排指的是燃煤发电时没有采用碳捕集与封存（Carbon Capture and Storage, CCS）等减排技术，不过这些技术因未经大规模验证，可行性备受质疑。

这项承诺没有强制各国停止开采或出口煤炭。煤炭比石油和天然气产生更多造成全球暖化的碳排，是气候变迁的主要推动因素。

包括中国、印度和美国在内的许多燃煤发电大国并未签署这份在亚塞拜然首都巴库（Baku）发起的「行动呼吁」。

签署该倡议的欧洲联盟（EU）气候政策执委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，尽管各国去年在COP28峰会中做出减少使用化石燃料发电的历史性承诺，燃煤发电规模仍在成长。

胡克斯特拉说：「『摆脱化石燃料』的承诺必须转化为实际的行动。」

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