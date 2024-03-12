25架乌克兰无人机连夜攻击俄罗斯 数座燃料库起火

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（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯官员表示，乌克兰连夜发射20多架无人机发动攻击，造成俄国境内数座燃料库起火燃烧，部分无人机甚至深入俄国领土。

法新社报导，俄国国防部今天宣布连夜摧毁25架乌国无人机，其中2架在莫斯科地区，1架在北部列宁格勒（Leningrad）地区，贝尔哥罗德（Belgorod）和库斯克（Kursk）地区各11架，另1架则在邻近乌国边界的布扬斯克（Bryansk）地区。

无人机攻击造成奥勒尔州（Oryol）的2座燃料库起火，这2座燃料库分别距离乌国边境约160公里和828公里。

奥勒尔州州长克利奇科夫（Andrey Klychkov）在Telegram上写道：「燃料兼能源设施遭到攻击。人员正在现场努力控制火势。目前没有人员伤亡。」

下诺哥罗德州（Nizhny Novgorod）州长尼基丁（Gleb Nikitin）也说，克斯托沃（Kstovo）的1个燃料兼能源设施遭到无人机攻击。

尼基丁在Telegram发文称，「特种勤务人员正在现场，动用一切必要力量和手段，以确定炼油设施的火势不致扩散。根据初步资料，暂无人员伤亡。」

当地媒体报导，攻击发生在当地时间凌晨3时左右。