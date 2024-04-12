3名水手受困荒岛 在海滩用棕榈叶拼HELP获救

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（法新社洛杉矶11日电） 3名40多岁、经验丰富的水手被困在一座太平洋荒岛一个多星期，他们在白沙滩上用棕榈叶拼出「救命」（HELP）字样后，9日被美国海岸防卫队（US Coast Guard）救出。

这3人3月31日从密克罗尼西亚（Micronesia）普卢瓦特环礁（Polowat Atoll）乘坐机动艇展开航海之旅，后来因为船体受损而受困荒岛上。

4月6日美国海岸防卫队接到求救电话，一名女子表示，她的3个叔叔没有如期从西太平洋偏远小岛皮克洛特环礁（Pikelot Atoll）回家。

搜救任务协调员贾西亚（Chelsea Garcia）说，水手们在海滩上用棕榈叶拼出『救命』字样，这是他们被发现的一个关键因素。

搜救飞机机组人员先空投救生包，隔天救援人员再投下一台无线电，水手们透过无线电回覆说他们身体状况良好，可以取得食物和水，但6公尺长小艇的发动机故障。

美国海岸防卫队表示，4月9日早上，一艘船救出了3人及其装备，并将他们送回普卢瓦特环礁。

这并不是第一次有人受困于皮克洛特环礁，2020年8月，同样有3名密克罗尼西亚水手在此受困，他们在海滩上写下的巨大SOS字样，最终被澳洲和美国战机上的搜救人员发现，让他们在失联近3天后获救。