3班客机遭枪击 美国禁止民航机飞往海地

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（法新社太子港12日电） 美国今天禁止所有民用航班飞往海地，为期一个月。当地黑帮猖獗，昨天有3架进出海地首都太子港（Port-au-Prince）的客机遭枪击。

这些枪击事件赤裸裸地展现海地新上任总理所面临的暴力与混乱，这个国家饱受贫困、长期政治不稳定与其它问题困扰。

美国廉价航空公司精神航空（Spirit Airlines）一架从佛罗里达州飞往太子港的班机昨天遭枪击，不得不改降至多明尼加共和国。

一名空服员受轻伤，网路上的照片似乎显示飞机内部有几个弹孔。

航空公司表示，昨天离开太子港的两架飞机也被击中，在飞行后检查中都发现弹孔。

海地新任总理费艾梅（Alix Didier Fils-Aime）昨天宣誓就职，接替今年5月才获任命的康尼尔（Garry Conille）。费艾梅承诺会致力让暴力丛生、饱受磨难的海地恢复安全。

海地今天仍与世界其它地区隔绝，主要机场关闭，太子港数个街区枪声四起。

美国今天呼吁海地领袖们将个人利益放在一旁，集中精力让国家恢复正常运作。国务院发言人米勒（Matthew Miller）在声明中表示，海地人民的迫切需要，使过渡政府必须将治理置于政治人物个人利益的竞争之上。