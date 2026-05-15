36国同意设立特别法庭 审理俄罗斯侵略罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社史特拉斯堡15日电） 欧洲34国、澳洲、哥斯大黎加与欧洲联盟（EU）今天表示将一同加入未来针对乌克兰设立的特别法庭，审理俄罗斯对乌克兰的侵略行动。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年与欧洲理事会（Council of Europe）签署协议，旨在成立一个法律实体追究俄罗斯2022年侵略乌克兰构成的「侵略罪」。

欧洲理事会发布声明说，由该理事会46国外交部长组成的部长会议（Council of Ministers）开会通过一项决议案，为未来的特别法庭奠基。

根据声明，欧洲理事会34个成员国、欧盟、澳洲及哥斯大黎加已「表明有意」加入创立这个特别法庭的协议。欧洲理事会旨在保障欧洲人权和法治。

欧洲理事会秘书长柏塞兹（Alain Berset）表示：「追究俄罗斯侵略行径的时刻即将到来。这个特别法庭象徵正义与希望。现在需要采取具体行动兑现这项政治承诺，确保法庭运作和经费到位。」

欧洲理事会成员包含欧盟27个成员国、土耳其和乌克兰等非欧盟的欧陆国家，以及英国。

该理事会有12个成员国尚未加入这项特别法庭协议，包含匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和马尔他等欧盟成员国。