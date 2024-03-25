37岁登大位 「TikTok总理」哈里斯准备改变爱尔兰

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（法新社都柏林24日电） 哈里斯（Simon Harris）今天获选为爱尔兰执政党统一党党魁，即将成为国史最年轻的总理，他希望自己的社媒长才和他带来的全新风貌，能在大大小小选举接种而至之际，扭转党萎靡不振的时运。

被媒体称为「TikTok Taoiseach（爱尔兰总理）」的哈里斯以37岁之龄登上大位，将刷新前总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）2017年38岁创下的最年轻总理纪录。

瓦拉德卡20日意外请辞后，哈里斯投入中右翼统一党（Fine Gael）党魁之争；截至21日中午，他已取得大多数党内同僚支持，今天确定担任党魁。

哈里斯告诉党员，他将「辛勤工作，用血、汗和泪水，日复一日地承担责任，谦卑和客气地」回报他们的信任。

这位即将上任的领袖表示，他将着重「法治」，制定「更有计画和永续」的移民政策，并「对抗民粹主义的危险」。

4月9日爱尔兰国会复会后，哈里斯将成为总理，登上他如流星般崛起的政治生涯顶峰。

哈里斯1986年出生在都柏林附近的海滨小镇格雷史东（Greystones），是一名计程车司机之子。

在都柏林攻读新闻和法语一年后，他从大学辍学，专注投入一片光明的政治生涯。

哈里斯为患有自闭症的弟弟争取自闭症服务奔走，以此契机进入政界。16岁加入统一党青年军后，在党内平步青云。

22岁，他当选郡议员；2011年，24岁的他成为国会议员，当时是最年轻的国会议员，被称为「国会宝贝」。

2016年，年仅29岁的他被任命为卫生部长。

他2022年接受Hot Press杂志访问时说：「从很多方面来说，我的职业生涯有点奇怪…来得比我想的快得多。」

哈里斯担任卫生部长4年多期间，历经COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，尽管他因安养院死亡病例以及偶尔失言而遭受严厉批评，但沟通技巧备受赞扬。

在说了COVID-19指的是之前的18种冠状病毒而不是它首次出现的年分后，哈里斯表示，他有时可能是个「可怕的老白痴」。

哈里斯与担任心脏科护理师的妻子育有两个孩子，他在社群媒体上赫赫有名，尤其是TikTok，让他成为爱尔兰知名度最高的政治人物之一。

他2020年开始担任高等教育部长；即使是批评者，也承认他善于沟通。

哈里斯在TikTok拥有140万个「赞」，在X和Instagram各有粉丝数以十万计，而他也几乎每天都会发布新内容。

但他的一些影片和言论被认为过于刻意吸引年轻一代。

因为他的年轻、还有他油滑的沟通技巧，对手讥讽他是「瓦拉德卡2.0」，延续与选民脱节的「都会」政治风格。

但支持者却认为，哈里斯的热情可能重新激发统一党的活力。距离地方和欧洲议会选举还有10周、大选不到一年之际，统一党在民调中仍落居第3。

一位党内同事告诉「爱尔兰时报」（Irish Times）：「他精力充沛，雄心勃勃。」

另一人则说：「他很可爱，狡猾也精明。」