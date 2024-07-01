4级飓风贝罗来势汹汹 加勒比海国家严阵以待

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（法新社巴贝多首都桥镇30日电） 飓风贝罗（Beryl）扑向加勒比海东南部地区，当局敦促居民应在这场「极度危险」的4级风暴连夜登陆前完成防灾准备。这是有纪录以来第一个在6月出现的4级飓风。

美国国家飓风中心（NHC）警告居民，贝罗目前在巴贝多东南方约400公里处的大西洋上翻腾，明晨袭向加勒比海东南部人口稠密的岛屿时，仍会是「极其危险的4级飓风」。

美国国家飓风中心说：「所有防灾工作应赶在今天完成。」同时敦促居民听从当地政府和紧急救灾官员的指示。

美国国家飓风中心表示，贝罗将为温德华群岛（Windward Island）带来「潜在的灾难性飓风级强风、危及生命的暴潮和破坏性大浪」；温德华群岛包括法属马丁尼阁岛（Martinique）、圣露西亚（St Lucia）、格瑞那达（Grenada）等岛国。

美国国家飓风中心表示，自明晨开始，圣文森及格瑞那丁（St Vincent and the Grenadines）和格瑞那达处于风暴核心的风险最高。

根据美国国家飓风中心的纪录，贝罗昨天成为2024年大西洋飓风季的第一个飓风，并迅速增强至4级，且是有纪录以来第一个在6月出现的4级飓风。（译者：纪锦玲）