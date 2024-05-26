4美陆军船只 支援加萨临时码头作业时搁浅

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（法新社华盛顿25日电） 为输送救援物资给加萨（Gaza）人民，当地建造了一座临时码头，美军中央司令部今天表示，有4艘支援作业的美国陆军船只在大浪中搁浅。

美军中央司令部（US Central Command, CENTCOM）在声明中表示：「这些船只脱离了系泊装置，其中两艘船停在码头附近的海滩上，第3艘和第4艘船搁浅在阿什克隆（Ashkelon）附近的以色列海岸。」

声明中提到：「美国的人员不会进入加萨，目前也尚未接获人员受伤的通报，码头仍完全正常运作。」声明中并说，以色列海军正协助让船只复原。

法新社根据官方数据所做的统计，加萨正经历有史以来最血腥的战争。哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动史无前例的袭击后，引爆这场以哈战争。当时哈玛斯袭击以色列导致超过1170人丧生，其中大多为平民。

而根据哈玛斯治下的加萨卫生部，以色列随后对加萨展开的报复攻击，迄今已造成至少3万5800丧命，其中大部分是妇孺。

以色列围困加萨，让该地区240万人无法获得生活所需的大部分干净用水、食物、药品和燃料。

美国总统拜登3月时曾表示，兴建加萨临时码头是为了缓解以色列禁止各方由陆路向加萨运送人道救援物资的限制。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）昨天告诉记者，自浮动码头5月17日开始运作以来，世界粮食计划署（World Food Programme）已获97辆卡车载运物资（进入加萨）。

他表示，在运送物资进入的最初几天，对（生活）绝望的人们偷走了一些卡车上要运往仓库的物资，但现在情况已经稳定下来。

美军中央司令部表示，截至昨天为止，已有1005公吨援助物资藉海路运送到海滩的转运点，其中903公吨的物资已从转运点分送到联合国的仓库。