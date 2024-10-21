5艘俄军舰艇抵缅甸 将参与联合海军演习

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（法新社仰光21日电） 根据缅甸国营报社今天报导，俄罗斯太平洋舰队出动的1群军舰已于昨天抵达遭到战争蹂躏的缅甸，准备参加与缅甸军政府海军的第2次缅俄联合海上安全演习。

「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）表示，俄罗斯海军4艘巡逻舰和1艘后勤舰抵达了缅甸首都仰光附近的迪拉瓦港（Thilawa Port），并将执行演习的「港区阶段」。此外报导未提供细节。

缅甸军政府昨天宣布，当天起至24日将在安达曼海（Andaman Sea）北部水域进行实弹射击海上安全演习，警告渔船和飞机勿在附近区域航行或飞行；但当时未提及会有任何俄罗斯舰艇或人员参与。

缅俄两国海军去年11月已在安达曼海举行过联合演训。俄罗斯与中国一样，都是缅甸军政府的紧密盟友。在缅甸军方面临难以粉碎反对其统治的武装势力之际，莫斯科提供军政府武器与外交支援。

分析家指出，缅甸军政府鉴于地面部队承受压力，愈来愈仰赖空军，包括苏恺（Sukhoi）苏-30（Su-30）、米格-29（MiG-29）和雅客式（Yak）等俄制战斗机。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）自从2021年带头发动政变上台后，已数度前往俄罗斯，包括2022年与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会面。

莫斯科曾表示支持敏昂莱举行新选举的计画，缅甸军政府也报以支持俄罗斯全面侵略乌克兰的行动，称这是有「正当理由」。