6名前北韩间谍向南韩请求遣返

（法新社首尔19日电） 南韩统一部官员今天告诉法新社，因对南韩进行间谍活动而服过长期徒刑的6名年事已高男性，在出狱数十年后，近日提出希望被遣返北韩的请求。

现年80岁至96岁的这6名男性坐牢数十年期间始终拒绝放弃共产主义信仰。

1950年至1953年的韩战以停战协定而非和平协议结束，严格来说，南北韩至今仍处于战争状态。

代表这6名男性的公民团体表示，已要求南韩政府允许6人于明天前往北韩，主张应将他们视为「战俘」，并遵守「日内瓦公约」（Geneva Convention）处理他们的请求。

南韩统一部负责两韩事务的官员告诉法新社记者：「我们已接获正式的遣返请求。」但该名官员未就此进一步说明。

官员指出：「我们正研究处理此事的各种办法。」该名官员预期会有更多处境类似的前罪犯要求遣返，但他们有多少人仍然在世，政府没有确切数字。

这项请求正逢南韩新总统李在明承诺改善对北韩关系、重启对话之际。李在明于6月赢得大选上任后，政府已对北韩展现出一系列友善姿态，包括移除长期激怒北韩的边境扩音器。

李在明15日矢言「尊重」北韩的政治体制，并建立双方「军事互信」。北韩领导人金正恩胞妹金与正前一天才表示，「没有意愿改善」与南韩的关系。

南韩于2000年两韩和解期间将63名「非转向」长期囚，通过边界停战村板门店（Panmunjom）遣返，为迄今仅见的类似作法。

