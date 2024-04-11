7儿孙遭以色列炸死 哈玛斯领袖：谈判立场不会改变

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（法新社加萨走廊10日电） 巴勒斯坦领导人和以色列军方表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）3个儿子和4名孙子今天在以色列对加萨的空袭中丧命。

尽管各方正在埃及开罗进行休战谈判，加萨走廊（Gaza Strip）战火仍未停歇。

哈玛斯在声明中说，哈尼雅的3个儿子和4名孙子在空袭中丧生。

以色列也证实此事，说哈尼雅的儿子是「哈玛斯特工」，当时「正前往执行恐怖行动的途中」。

哈玛斯表示，哈尼雅3个儿子驾驶的汽车在加萨��夏提（al-Shati）难民营遭到轰炸，3人当场死亡，哈尼雅3名孙女和1名孙子也在这次攻击中丧命。

以色列发动这场空袭之际，加萨停火和释放人质的谈判一直没有取得突破的迹象。

人在卡达的哈尼雅接受半岛电视台（Al Jazeera）访问时说，这场攻击是为了改变哈玛斯的谈判立场，但他坚称这起不了作用。

61岁的哈尼雅对半岛电视台说：「我儿子的鲜血不比我们人民的鲜血更珍贵。」据消息人士表示，哈尼雅有13名儿女。

哈尼雅的长子在脸书（Facebook）发文证实，他的3个弟弟在空袭中丧命。阿布德－萨莱姆．哈尼雅（Abdel-Salam Haniyeh）写道：「感谢真主，我的弟弟哈齐姆（Hazem）、艾密尔（Amir）和穆罕默德（Mohammad）以及他们孩子的殉难，为我们带来荣耀。」

以色列将整个哈玛斯领导层视为恐怖分子，指控哈尼雅和其他领袖继续「暗中操纵哈玛斯恐怖组织」。

不过，目前并不清楚哈尼雅事前对加萨武装分子去年10月7日跨境攻击以色列的了解有多少。策划这场秘密突袭行动的是加萨哈玛斯军事委员会，一些海外的哈玛斯官员似乎对这场攻击的时间点和规模感到震惊。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）