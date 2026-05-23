737 MAX诈欺案波兰航空求偿 美陪审团裁定波音免责

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（法新社纽约22日电） 美国陪审团今天裁定，航太巨擘波音（Boeing）在涉及737 MAX客机的诉讼中，无需承担营收损失责任。由于2018年与2019年发生致命空难，波音737 MAX喷射机曾遭停飞20个月。

最初的诉状指出，波兰国家航空公司LOT指控波音存在诈欺，并称波音涉嫌「针对737 MAX飞机蓄意且疏忽地作出虚伪陈述与隐瞒遗漏」，因此就营收损失求偿2.5亿美元（约新台币79亿元）。

然而，根据法新社看到的法庭文件，西雅图联邦法院的陪审团裁定事实并非如此。波音发言人在发给法新社的声明中表示：「我们对陪审团作出有利于我们的裁决感到欣慰。」

此案源于LOT提出的索赔诉讼，主张波音在2018年发生狮子航空（Lion Air）坠机案与2019年发生衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）坠机案共夺走346条人命后让MAX长期停飞，导致LOT蒙受业务损失。

在发生这两起坠机案后，波音承认称为「操控特性增益系统」（Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS）的飞行稳定程式存在瑕疵，是导致这些空难发生的原因之一。

737 MAX喷射机自2019年3月起停飞，直到波音升级操控特性增益系统后，美国联邦航空总署（FAA）才于2020年11月批准737 MAX恢复运作。

LOT波兰航空（Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.）提起的诉讼案，是首度有航空公司就MAX问题对波音提告并进入审判程序。

波音也面临数十起由MAX坠机案罹难者家属提出的索赔诉讼，其中绝大多数已在庭外达成和解。

美国陪审团本月裁定，2019年3月死于衣索比亚航空空难的24岁美国罹难者斯图莫（Samya Stumo）的家属可获得4950万美元的赔偿金，成了罕见案例。