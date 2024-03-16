787梦幻客机空中急坠酿50伤 波音促营运商检查驾驶舱开关

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（法新社纽约15日电） 南美航空集团（LATAM）一架飞纽西兰班机在飞行途中剧烈下坠，造成50名乘客受伤后，波音今天向营运787梦幻客机机型的航空公司示警，请他们检查驾驶舱的特定开关。

美国航空业巨擘波音（Boeing）在声明中说：「针对LA800航班的调查正在进行中，我们将听从调查当局可能发布的任何调查结果。」

波音表示：「我们已采取预防措施，提醒787客机营运商注意2017年发布的服务公告，内容提及检查与维修驾驶舱座椅开关的指示。我们建议营运商趁着下次维修机会时进行检查。」

波音经常向客户发送关于波音飞机的建议，但这一次涉及特别危险的事件。

这架智利南美航空集团班机11日从澳洲雪梨飞往纽西兰奥克兰时，飞机突然往地面俯冲，把没有系好安全带的乘客甩飞座椅外，导致他们撞到机舱天花板。这起事件造成50人受伤，其中有13人送医。

南美航空集团12日将这起事件归因「技术事件」，但未具体说明。然而，「华尔街日报」今天引述美国业界消息人士说法报导，这起事件是一名机组人员的鲁莽行为造成。

华尔街日报指出，一名空服员送餐时不小心按到机师座椅的一个开关，启动机动功能将机师推向操纵装置，并把飞机机头往下推。

华尔街日报说，这个开关通常是被覆盖住的，机师坐在座椅上时不应使用。

波音未将上述公告与急坠事件做连结，不过美国联邦航空总署（FAA）表示，波音是为「因应LATAM编号800班机事件」而发布这项备忘录，航空总署正在召集专家小组检视波音向航空公司发出的讯息。