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此内容发布于2018年9月17日 上午5:50 最后更新 - 2018年9月17日 -05:50

（法新社首尔17日电） 在分隔两韩的非军事区（DMZ）两侧，各有一名士兵注视着记者摄影镜头，背景均是已成为板门店停战村象徵的蓝色营房。

南韩总统文在寅明天将从首尔直飞平壤，和北韩领导人金正恩举行高峰会谈。不过。两韩的一般民众仍不准前往另一方旅游。

在板门店停战村面对面站岗的南、北韩士兵，彼此相隔不到100公尺；但若想从两韩中的一方前往另一方，必须经历超过2000公里的旅程，而且还得绕道中国。

法新社摄影记者琼斯（Ed Jones）拍摄两韩对比人物系列照片，这两名卫兵的照片是其中的一组。这两个国家中，一个是奉行资本主义的民主政体，另一个则是孤立的核武国家。

琼斯的拍摄对象包括农民、工厂工人、加油站人员、导游、购物民众和学童等，这些照片凸显两韩社会和人民之间的视觉相似度与差异性。

琼斯表示：「照片着重的不是技术层面，而是接触。这是未加工风格的照片，比较侧重于两韩的故事。」

「你可以将这些照片并列对照；不过现实生活中，这些人无法并肩而立。这正是照片本身令人着迷之处。」

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