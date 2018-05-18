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此内容发布于2018年5月19日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月19日 -01:35

（法新吉隆坡19日电） 马来西亚官方媒体报导，丑闻缠身的前首相纳吉（Najib Razak）已遭反贪腐当局传唤下周到场说明，是为大马政府肃贪调查的一环。

在一桩庞大诈欺骗局和牵连全球的洗钱案中，纳吉被控由他监管的主权财富基金一马发展公司（1MDB）有数十亿美元被他侵吞。

国会竞选对手着重挞伐上述指控，64岁的纳吉9日大选意外落马，兵败在野政治联盟。

大选失利后，纳吉遭限制出境，警方上周更在他宅邸等数个地点搜出大量现金、珠宝和贵重物品。

官方媒体马新社（Bernama）报导，纳吉已遭传唤，22日将至马来西亚反贪污委员会（Malaysian Anti-Corruption Commission）说明。

马新社昨晚引述反贪污委员会消息来源说：「目前纳吉已获令22日到场，让我们记录他与SRC国际（SRC International）有关的说词。」

SRC国际是1MDB的子公司，2012年改制直接隶属于财政部，当时纳吉兼任首相和财政部长。

与SRC国际相关的数亿美元据称不翼而飞，且这还只是1MDB洗钱案的冰山一角。（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

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