此内容发布于2019年5月4日 上午8:20

（法新社吉隆坡4日电） 马来西亚金融界人士刘特佐被指以侵吞自国家投资基金一马发展公司的资金买下洛杉矶一栋豪宅，美国当局现设法要出售这栋价值3900万美元的豪宅。

马来西亚前首相纳吉（Najib Razak）和亲信被控侵吞主权财富基金一马发展公司（1MDB）数十亿美元资金，并花费在购买高档不动产和艺术品等各种用途。

刘特佐（Low Taek Jho）涉嫌在一马弊案中扮演重要角色，已在马来西亚和美国遭起诉。美方正设法透过民事诉讼取回疑以赃款购买的资产。

其中包括一栋位于好莱坞明星云集的比佛利山（Beverly Hills）的豪宅，据传刘特佐2012年就是以侵吞的金钱买下这栋物业。

根据今天递交加州法院的文件显示，美国检方和拥有这栋房产的刘特佐旗下控股公司同意出售。

文件中提到：「除非出售，否则这栋房产在官司期间不可能有人居住，屋况恐有恶化和损坏的风险…维护豪宅的费用过高，且和公平市价不成比例。」

即使有了这项协议，美国和这处房产有关的法律行动仍将持续进行。

根据法院文件，豪宅的出售所得在官司结束前，将交由一个政府帐号保管。

刘特佐发言人发表声明说，乐见双方「共同努力保住这栋房产的价值，并确保房屋所有人的所有权受到保障，可能会及时处置」。

刘特佐以周游各国玩乐的花花公子富豪形象为人所知，目前下落不明。他否认有任何不法行为。

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